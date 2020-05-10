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Пожарный рассказал подробности спасения пациентов больницы в Москве 

News.ru 1 час назад
Пожарный рассказал подробности трагедии в больнице
Фото: News.ru
Пожарные и врачи сумели не допустить большого количества жертв при возгорании больницы им. Спасокукоцкого на севере Москвы. Самым сложным оказалось спасти нетранспортабельных людей, подключённых к аппаратам ИВЛ.
Отключать аппараты было нельзя, от аккумулятора они могли бы работать считанные минуты, рассказал пожарный, прибывший на место происшествия одним из первых. К моменту прибытия огнеборцев огонь вырывался из двух окон на первом этаже больницы, приводит рассказ участника спасения людей ТАСС.
Все наши силы были брошены на спасение пациентов и проверку верхних этажей, — рассказал пожарный.
Чтобы пациенты больницы не задохнулись, огнеборцы открыли окна и загерметизировали двери. Прибывшие на место происшествия медики отключили больных от аппаратов ИВЛ, подключив людей к мешку Амбу для ручной вентиляции лёгких, и тогда только лежачих пациентов смогли вывезти.
Пожары такого плана очень страшны тем, что лежачие люди не могут сами спастись. И чтобы не допустить больших жертв, необходимо действовать четко совместно с медицинским персоналом, знать тонкости тушения пожаров в больницах, — поясняет пожарный.
Больше всего от огня пострадала палата, где начался пожар. После завершения тушения пожарные прошли дезинфекцию на месте и повторную, когда прибыли в часть.
Ранее NEWS.ru сообщал, что стали известны подробности пожара в переоборудованном для лечения коронавируса корпусе больницы № 50 в Москве. На месте ЧП нашли тело женщины, которая, предположительно, была подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
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Пожары , Происшествия , ИТАР-ТАСС , Москва
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