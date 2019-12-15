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Четыре человека отравились угарным газом при пожаре во Фрязине 

ТАСС + ещё 2 37 минут назад
Люди отравились угарным газом при пожаре во Фрязине
Фото: ТАСС
Пожар произошел в квартире жилого дома во Фрязине, в результате четыре человека госпитализировали с отравлением угарным газом. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России.
"Пожар произошел в квартире на пятом этаже на улице Вокзальной, дом 10, кв. 134. В результате четыре человека госпитализированы с признаками отравления продуктами горения", — сказали в МЧС.
Кроме того, как уточнили в пресс-службе, 20 человек эвакуировались из дома самостоятельно, 10 — спасены пожарными.
В 03:50 пожар удалось локализовать на площади 42 кв. м, а около 05:00 — полностью потушить.
К тушению пожара привлекались 20 человек личного состава и шесть единиц техники.
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Теги:
Пожары , Катастрофы , Происшествия , МЧС , ИТАР-ТАСС
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