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На Украине пытались уничтожить документы о сгоревшем колледже в Одессе 

ТК «Звезда» + ещё 3 3 часа назад
На Украине пытались уничтожить документы о сгоревшем колледже в Одессе
Фото: ТК «Звезда»
СБУ сообщила, что сотрудники ГСЧС хотели скрыть документацию о проверках противопожарного состояния сгоревшего колледжа.
В Одесской области сотрудники управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) пытались ликвидировать документы о ходе проверки противопожарного состояния сгоревшего колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Информация об этом была опубликована на официальном портале Службы безопасности (СБУ).
«Сотрудники спецслужбы проверяют должностных лиц ГСЧС относительно ненадлежащего выполнения ими служебных обязанностей и использование служебного положения вопреки интересам службы», — говорится в сообщении.
На данный момент все материалы, подтверждающие причастность к противоправной деятельности, изымаются.
В результате трагедии, произошедшей 4 декабря, погибли 16 человек, более 30 пострадали. В момент возгорания в помещениях учебного заведения находились более 400 человек.
О причинах произошедшего официальной информации не поступало.
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Теги:
Пожары , СБУ
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