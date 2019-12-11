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Женщина выпрыгнула из окна горящего дома в Москве 

News.ru + ещё 9 2 часа назад
Женщина выпрыгнула из окна горящего дома в Москве
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Пожарные прибыли на вызов о пожаре в жилом четырёхэтажном доме на западе столицы и спасли из огня человека.
Возгорание произошло в доме № 3 по улице Кубинка, на третьем этаже. Площадь пожара составила пять кв. м, спасён один человек. До прибытия расчёта находившаяся в квартире женщина выпала из окна, её осматривают врачи скорой помощи, сообщает источник NEWS.ru в экстренных службах города.
Как писал NEWS.ru ранее, тело человека обнаружено при тушении загоревшегося деревянного дома в московском районе Внуково. Пожар произошёл в посёлке Толстопальцево на Луговой улице, его площадь составила 50 кв. м.
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Теги:
Пожары , Происшествия , пожар в Москве , Пожар в Москве , Международный аэропорт Внуково , Москва
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