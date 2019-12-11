Женщина выпрыгнула из окна горящего дома в Москве

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Пожарные прибыли на вызов о пожаре в жилом четырёхэтажном доме на западе столицы и спасли из огня человека.

Возгорание произошло в доме № 3 по улице Кубинка , на третьем этаже. Площадь пожара составила пять кв. м, спасён один человек. До прибытия расчёта находившаяся в квартире женщина выпала из окна, её осматривают врачи скорой помощи, сообщает источник NEWS.ru в экстренных службах города.