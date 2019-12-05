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Происшествия

Московские пожарные спасли собаку из горящего дома 

Мослента + ещё 2 1 час назад
Московские пожарные спасли собаку из горящего дома
Фото: Мослента
В Москве пожарные спасли собаку из горящей квартиры. Об этом сообщает телеканал «Москва 24».
Информация о возгорании квартиры на Медынской улице поступила в МЧС 4 декабря в 21:26. Прибывшие на место происшествия пожарные эвакуировали хозяина квартиры и ребенка, однако позже выяснилось, что в квартире осталась собака. Спасатели вернулись за псом, который к тому времени уже был без сознания.
Питомца вынесли на улицу и реанимировали на свежем воздухе. Позже пожар успешно ликвидировали. В его тушении задействовали четыре отделения спасателей, отмечает телеканал.
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Теги:
Пожары , Происшествия , пожар в Москве , Пожар в Москве , МЧС , Москва
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