Московские пожарные спасли собаку из горящего дома

Москве пожарные спасли собаку из горящей квартиры. Об этом сообщает телеканал «Москва 24».

Информация о возгорании квартиры на Медынской улице поступила в МЧС 4 декабря в 21:26. Прибывшие на место происшествия пожарные эвакуировали хозяина квартиры и ребенка, однако позже выяснилось, что в квартире осталась собака. Спасатели вернулись за псом, который к тому времени уже был без сознания.

Питомца вынесли на улицу и реанимировали на свежем воздухе. Позже пожар успешно ликвидировали. В его тушении задействовали четыре отделения спасателей, отмечает телеканал.