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Политика

На месте пожара на нефтестанции в Татарстане нашли тела двух погибших 

РИА Новости + ещё 22 1 час назад
На месте пожара на нефтестанции в Татарстане нашли тела
Фото: РИА Новости
Спасатели нашли тело второго погибшего на месте пожара на нефтеперекачивающей станции "Калейкино" АО "Транснефть-Прикамье" в Татарстане, сообщает главное управление МЧС России по региону.
По информации регионального ГУМЧС, в 10.28 среды поступило сообщение о пожаре на нефтеперекачивающей станции "Калейкино" в Альметьевском районе Татарстана. Было установлено, что во время проведения плановых работ по очистке неэксплуатируемого резервуара объемом 20 тысяч кубометров рабочими подрядной организации произошло возгорание. В 12.03 было ликвидировано открытое горение на площади 45 квадратных метров, в 13.24 ликвидировано открытое горениях внутри резервуара.
Спасатели организовали поиск двух пропавших работников подрядной организации. В 21.33 спасатели профессионального аварийно-спасательного формирования "РегионСпас" обнаружили на месте пожара тело погибшего мужчины.
"В 22.27 спасатели ПАСФ "РегионСпас" обнаружили тело второго погибшего", — говорится в сообщении.
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Теги:
Пожары , Происшествия , МЧС , Республика Татарстан
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