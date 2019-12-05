На месте пожара на нефтестанции в Татарстане нашли тела двух погибших

Спасатели нашли тело второго погибшего на месте пожара на нефтеперекачивающей станции "Калейкино" АО "Транснефть-Прикамье" в Татарстане , сообщает главное управление МЧС России по региону.

По информации регионального ГУМЧС, в 10.28 среды поступило сообщение о пожаре на нефтеперекачивающей станции "Калейкино" в Альметьевском районе Татарстана. Было установлено, что во время проведения плановых работ по очистке неэксплуатируемого резервуара объемом 20 тысяч кубометров рабочими подрядной организации произошло возгорание. В 12.03 было ликвидировано открытое горение на площади 45 квадратных метров, в 13.24 ликвидировано открытое горениях внутри резервуара.

Спасатели организовали поиск двух пропавших работников подрядной организации. В 21.33 спасатели профессионального аварийно-спасательного формирования "РегионСпас" обнаружили на месте пожара тело погибшего мужчины.