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В Оренбургской области горит жилой дом 

ТАСС 34 минуты назад
В Оренбургской области горит жилой дом
Фото: РИА Новости
Жилой дом горит в поселке Первомайском Оренбургской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.
Пожар возник в 02:35 мск. Первые пожарные подразделения прибыли на место спустя пять минут после вызова. "В это время горели три квартиры на втором этаже восьмиквартирного жилого дома. Сейчас площадь пожара составляет 90 кв. м", — уточнили в МЧС. Пожару присвоен второй, повышенный номер сложности.
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
На месте продолжают работать пожарные подразделения.
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Теги:
Пожары , Происшествия , МЧС , Оренбургская Область
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