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В Абхазии неизвестные открыли стрельбу 

Газета.Ru 37 минут назад
Неизвестные в масках открыли огонь по людям у ресторана «Сан-Ремо» в центре абхазского Сухума, передает Sputnik Россия.
Стрельба прозвучала в 14.40. По предварительным данным неизвестные стреляли по людям в кафе на улице. Есть погибшие и раненые.
Место, где произошла перестрелка, находится на набережной, недалеко от комплекса правительственных зданий.
По некоторым данным, неизвестных было трое. Все сотрудники МВД были подняты по тревоге, в городе объявлен план «Перехват». У ресторана работают эксперты-криминалисты.
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Теги:
Пожары , Происшествия , МВД , ИА Sputnik , Абхазия
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