В Абхазии неизвестные открыли стрельбу

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Неизвестные в масках открыли огонь по людям у ресторана «Сан-Ремо» в центре абхазского Сухума, передает Sputnik Россия

Стрельба прозвучала в 14.40. По предварительным данным неизвестные стреляли по людям в кафе на улице. Есть погибшие и раненые.

Место, где произошла перестрелка, находится на набережной, недалеко от комплекса правительственных зданий.