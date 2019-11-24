В Абхазии неизвестные открыли стрельбу 

Неизвестные в масках открыли огонь по людям у ресторана «Сан-Ремо» в центре абхазского Сухума, передает Sputnik Россия.
Стрельба прозвучала в 14.40. По предварительным данным неизвестные стреляли по людям в кафе на улице. Есть погибшие и раненые.
Место, где произошла перестрелка, находится на набережной, недалеко от комплекса правительственных зданий.
По некоторым данным, неизвестных было трое. Все сотрудники МВД были подняты по тревоге, в городе объявлен план «Перехват». У ресторана работают эксперты-криминалисты.