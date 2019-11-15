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Армия

В Крыму ввели режим ЧС в районе лесного пожара 

RT на русском 29 минут назад
В Крыму ввели режим ЧС
Фото: РИА Новости
В МЧС заявили о введении режима чрезвычайной ситуации в районе лесного пожара в урочище Курлюк-Баш в Симферопольском районе Крыма.
Об этом говорится на сайте регионального ведомства.
«Состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС), где принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории Симферопольского района», — указывается в заявлении.
Уточняется, что возгорание в урочище Курлюк-Баш в горах Крыма возникло 14 ноября. Распространению огня способствовал ветер, сухая лесная подстилка и труднодоступность урочища, расположенного в Симферопольском районе.
В настоящий момент в тушении огня принимают участие более 300 человек и почти 60 единиц техники.
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Теги:
Пожары , Происшествия , МЧС , Республика Крым
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