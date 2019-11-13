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При пожаре в жилом доме Москвы спасли 14 человек 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 54 минуты назад
В жилом доме Москвы произошел пожар
Фото: РИА Новости
Пожарные спасли 14 человек, включая двух детей, при тушении пожара на юго-западе столицы, сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Москве.
По данным ведомства, пожар произошел в квартире на первом этаже на улице Профсоюзная в 3.45. Огонь распространился на площади около 20 кв. метров, сообщается на сайте МЧС.
«В ходе работ по ликвидации пожара московские огнеборцы спасли 14 человек (из них двое — дети), всех спасенных передали медикам для осмотра», — говорится в сообщении.
Пожарные полностью ликвидировали пожар в 04:20.
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Теги:
Пожары , Происшествия , МЧС , Москва
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