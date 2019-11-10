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В США полыхает киностудия Warner Bros: видео 

ТК «Звезда» + ещё 2 3 часа назад
В США полыхает киностудия Warner Bros
Фото: Burbank Police, twitter
По данным местных СМИ, возгорание охватило уже более 12 тысяч квадратных метров.
Крупный пожар произошел на территории одного из крупнейших концернов по производству фильмов Warner Bros., расположенном в Бербанке на территории американского штата Калифорния.
По данным местных СМИ, возгорание охватило уже более 12 тысяч квадратных метров.
«Более 150 пожарных борются с огнем. К тушению привлечены вертолеты, которые пытаются ликвидировать пламя с воздуха», — говорится в сообщении спасателей Лос-Анджелеса в Twitter.
Как уточняет Hollywood Reporter, официально эвакуация не была объявлена. Благодаря почти отсутствующему ветру в данном районе огонь распространяется медленно.
Кадры с места инцидента были опубликованы в Сети. На ролике видно, как в небо поднимается темно-серое облако дыма. Также показана работа вертолетов спасателей.
Все обстоятельства и причины инцидента устанавливаются.
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Теги:
Пожары , Происшествия
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