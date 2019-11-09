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В Австралии более 30 человек пострадали в результате лесных пожаров 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
В Австралии более 30 человек пострадали из-за пожаров
Фото: РИА Новости
Масштабные лесные пожары бушуют на восточном побережье Австралии. К утру субботы на территории региона были зарегистрированы 77 пожаров. Из них 42 пока остаются нелокализованными.
Пострадали уже более 30 местных жителей, еще три человека числятся пропавшими без вести. Не менее 100 домов полностью уничтожены огнем, сообщает ТАСС, ссылаясь на пожарную службу штата Новый Южный Уэльс, в регионах которого объявлена чрезвычайная ситуация. Огонь тушат более тысячи пожарных и около 300 человек из числа вспомогательного персонала.
Наиболее сложной остается ситуация на северо-востоке континента, где пожарная служба штата Квинсленд борется сразу с 50 лесными пожарами. Более 2,5 тысячи человек в районе Куройба были вынуждены покинуть свои дома и разместиться во временных эвакуационных центрах.
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Теги:
Пожары , Происшествия , ИТАР-ТАСС , Австралия
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