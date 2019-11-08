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Нотр-Дам восстановят с помощью России 

Рамблер + ещё 11 12 минут назад
Россия поможет Франции восстановить Нотр-Дам
Фото: РИА Новости
Франция подтвердила намерение прислать России официальное приглашение принять участие в восстановлении собора Парижской Богоматери после пожара. Об этом заявил РИА Новости спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
По словам Швыдкого, Россия сама предложила свою помощь, однако переговоры о сотрудничестве длились весь год.
Решение Франции свидетельствует о признании достоинств российской науки, подчеркнул спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству.
«Рамблер» писал, что пожар в Нотр-Даме произошел 15 апреля, обрушились шпиль здания и крыша. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить Собор Парижской Богоматери в течение 5 лет. На реставрационные работы был объявлен сбор средств. Крупные суммы пообещали перечислить бизнесмены и представители шоу-бизнеса.
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Пожары , Происшествия , Михаил Швыдкой , Эммануэль Макрон , РИА Новости , Франция
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