Россия поможет Франции восстановить Нотр-Дам

Нотр-Дам восстановят с помощью России

Франция подтвердила намерение прислать России официальное приглашение принять участие в восстановлении собора Парижской Богоматери после пожара. Об этом заявил РИА Новости спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой

По словам Швыдкого, Россия сама предложила свою помощь, однако переговоры о сотрудничестве длились весь год.

Решение Франции свидетельствует о признании достоинств российской науки, подчеркнул спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству.