Россия поможет Франции восстановить Нотр-Дам

Франция подтвердила намерение прислать России официальное приглашение принять участие в восстановлении собора Парижской Богоматери после пожара. Об этом заявил РИА Новости спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
По словам Швыдкого, Россия сама предложила свою помощь, однако переговоры о сотрудничестве длились весь год.
Решение Франции свидетельствует о признании достоинств российской науки, подчеркнул спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству.
«Рамблер» писал, что пожар в Нотр-Даме произошел 15 апреля, обрушились шпиль здания и крыша. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить Собор Парижской Богоматери в течение 5 лет. На реставрационные работы был объявлен сбор средств. Крупные суммы пообещали перечислить бизнесмены и представители шоу-бизнеса.