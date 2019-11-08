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Франция решила пригласить Россию принять участие в восстановлении Нотр-Дама 

РИА Новости + ещё 2 45 минут назад
Россия поможет Франции восстановить Нотр-Дам
Фото: РИА Новости
Франция подтвердила намерение прислать России официальное приглашение принять участие в восстановлении собора Парижской Богоматери (Нотр-Дама), где в апреле произошел разрушительный пожар, сообщил РИА Новости спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Собеседник агентства отметил, что переговоры шли весь год, при этом Россия сама предложила свою помощь. По словам Швыдкого, решение Парижа свидетельствует о признании достоинств российской науки.
Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, так же как и хранившиеся в соборе реликвии, уцелели.
ЧП связывают с реставрационными работами.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил о намерении восстановить Нотр-Дам за пять лет. Свою помощь в реставрации собора и сборе средств на это предложили международные организации и крупные компании.
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Теги:
Пожары , Происшествия , Михаил Швыдкой , Эммануэль Макрон , РИА Новости , Франция
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