Военный спас семью из пожара в Бурятии

В Бурятии военный спас семью с двумя детьми из пожара в частном доме

Военнослужащий соединения войск радиационной, химической и биологической защиты Восточного военного округа (ВВО) спас семью, в том числе двух маленьких детей, при пожаре в частном доме в Бурятии , сообщает пресс-служба округа.

По данным ведомства, рядовой контрактной службы Евгений Грешилов по пути на службу заметил густой дым, который шел из дома. Хозяева дома в этот момент спали. Военнослужащий разбудил семью и через окно достал двух маленьких детей, а затем помог выбраться их родителям.