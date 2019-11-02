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В Бурятии военный спас семью с двумя детьми из пожара в частном доме 

РИА Новости + ещё 3 54 минуты назад
Военный спас семью из пожара в Бурятии
Фото: РИА Новости
Военнослужащий соединения войск радиационной, химической и биологической защиты Восточного военного округа (ВВО) спас семью, в том числе двух маленьких детей, при пожаре в частном доме в Бурятии, сообщает пресс-служба округа.
По данным ведомства, рядовой контрактной службы Евгений Грешилов по пути на службу заметил густой дым, который шел из дома. Хозяева дома в этот момент спали. Военнослужащий разбудил семью и через окно достал двух маленьких детей, а затем помог выбраться их родителям.
"Командованием соединения РХБ защиты ВВО подано предложение в Главное управление МЧС по Забайкальскому краю о награждении рядового Евгения Грешилова за спасение жизни людей", — подчеркивается в сообщении.
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Теги:
Пожары , Происшествия , МЧС , Республика Бурятия
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