МЧС рассказало, как выжить при пожаре в торговом центре

МЧС России заявили, что пожары в торговых центрах являются самыми опасными по последствиям и рассказали, как действовать, чтобы выжить в подобной ситуации, передает РИА "Новости".

В ведомстве пояснили, что причиной большинства таких пожаров является халатность либо поджог. Там добавили, что смертельную угрозу представляют пожары третьей степени, так как в таком случае огонь распространяется по зданию с огромной скоростью.

В МЧС пояснили, что россиянам необходимо запоминать пути выхода из любого крупного торгового центра, при возможности ознакомиться с планом эвакуации.

Если пожар уже начался, нельзя поддаваться панике, необходимо двигаться к выходу, держась за стены и поручни. Чтобы не потерять сознание при сильном задымлении, следует дышать через влажный носовой платок или рукав одежды.

Также нельзя пользоваться лифтом и прыгать в окно с большой высоты.