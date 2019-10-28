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МЧС рассказало, как выжить при пожаре в торговом центре 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
В МЧС России заявили, что пожары в торговых центрах являются самыми опасными по последствиям и рассказали, как действовать, чтобы выжить в подобной ситуации, передает РИА "Новости".
В ведомстве пояснили, что причиной большинства таких пожаров является халатность либо поджог. Там добавили, что смертельную угрозу представляют пожары третьей степени, так как в таком случае огонь распространяется по зданию с огромной скоростью.
В МЧС пояснили, что россиянам необходимо запоминать пути выхода из любого крупного торгового центра, при возможности ознакомиться с планом эвакуации.
Если пожар уже начался, нельзя поддаваться панике, необходимо двигаться к выходу, держась за стены и поручни. Чтобы не потерять сознание при сильном задымлении, следует дышать через влажный носовой платок или рукав одежды.
Также нельзя пользоваться лифтом и прыгать в окно с большой высоты.
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Теги:
Пожары , Видео , Общество , Происшествия , МЧС , РИА Новости
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