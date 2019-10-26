Трое фигурантов дела «Зимней вишни» вышли из СИЗО

Обвиняемые по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово — начальник караула кемеровской пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин, руководитель компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко и инженер противопожарной системы в этой компании Александр Никитин — вышли из СИЗО в ночь на субботу, сообщает корреспондент РИА Новости.
Им, а также начальнику службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы Андрею Бурсину суд Кемерово 17 октября изменил меру пресечения на более мягкую — в виде запрета определенных действий. Бурсин выйдет на свободу 6 декабря.
Еще четверо подсудимых — гендиректор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок, технический директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (компания-собственник ТРЦ) Георгий Соболев, гендиректор комбината Юлия Богданова и охранник Сергей Антюшин — решением суда остались под стражей до 26 января 2020 года.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них — дети. В рамках уголовного дела арестованы 15 человек.