Трое фигурантов дела «Зимней вишни» вышли из СИЗО

Троих обвиняемых по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» выпустили из СИЗО

Им, а также начальнику службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы Андрею Бурсину суд Кемерово 17 октября изменил меру пресечения на более мягкую — в виде запрета определенных действий. Бурсин выйдет на свободу 6 декабря.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них — дети. В рамках уголовного дела арестованы 15 человек.