Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Британии продают дом, в котором Толкиен написал «Хоббита» 

Вести.Ru 3 часа назад
В Британии продают дом, в котором Толкиен написал «Хоббита»
Фото: Вести.Ru
Дом, в котором был создан знаменитый «Хоббит», продается за 5,9 миллиона долларов. Особняк был приобретен в 2004 году частным лицом за 1,95 миллиона.
Автор «Властелина колец» жил в этом доме с 1930 по 1947 год, о чем сообщает табличка на стене. Кабинет Толкиена находился в гостиной большого отдельно стоящего кирпичного здания, пишет BBC.
Особняк не может похвастаться какими-то архитектурными особенностями, но благодаря тому, что в нем жил Толкиен, британцы все равно присвоили дому вторую категорию, которую получают здания, представляющие особый интерес.
Порнозвезда не простила измены своему любовнику
Вести.Ru: последние новости
На пожаре во Владивостоке погибли три человека На пожаре во Владивостоке погибли три человека В горящем на востоке Москвы складе могут быть люди В горящем на востоке Москвы складе могут быть люди Тысячи жителей Саратова остались без воды Тысячи жителей Саратова остались без воды
Пожары
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дело MH17: следствие утаивает детали
Дело MH17: следствие утаивает детали1
«На мне бомба!»: женщина устроила панику в метро
«На мне бомба!»: женщина устроила панику в метро23
ЧП под Красноярском: опознаны все тела
ЧП под Красноярском: опознаны все тела14
Запретили общаться: Суд вынес очередное решение по делу сестер Хачатурян
Запретили общаться: Суд вынес очередное решение по делу сестер Хачатурян
«Страшный грех»: Диакон раскритиковал родных Заворотнюк
«Страшный грех»: Диакон раскритиковал родных Заворотнюк
Видео
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана
00:39
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана
Общество
Бойня под Ростовом: Дядя убитого рассказал о конфликте
05:37
Бойня под Ростовом: Дядя убитого рассказал о конфликте
Криминал Происшествия
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
00:25
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
Армия Войска
ЧП под Красноярском: опознаны все тела
01:03
ЧП под Красноярском: опознаны все тела
Происшествия
Соловьев высказался о преемнике Путина
13:32
Соловьев высказался о преемнике Путина
Политика Общество
«Неминуемая гибель в короткие сроки»
01:11
«Неминуемая гибель в короткие сроки»
Происшествия
Россия выдвинула США новые обвинения
00:43
Россия выдвинула США новые обвинения
В мире Политика
«Позорная ситуация»: Украина пожаловалась Помпео на Крым
01:19
«Позорная ситуация»: Украина пожаловалась Помпео на Крым
В мире США
В подмосковном СИЗО убит бизнесмен
02:43
В подмосковном СИЗО убит бизнесмен
Криминал Происшествия
Восторг жителей ЮАР от приземления Ту-160 попал на видео
00:24
Восторг жителей ЮАР от приземления Ту-160 попал на видео
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение