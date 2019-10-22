Мать четырех детей погибла в пожаре под Волгоградом

По информации ведомства, во вторник утром в поселке Средняя Ахтуба загорелся частный деревянный дом, обложенный кирпичом. Семья, заметив возгорание, выбежала на улицу.

"Потом женщина вернулась за вещами. На улицу обратно уже не вышла", — сообщили в СК.

По словам собеседника агентства, у 29-летней женщины остались муж и четверо детей от 3 до 10 лет. Как отметили в ведомстве, семья состояла на учете как неблагополучная. По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание.