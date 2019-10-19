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Крупный пожар произошёл вблизи монастыря в Сергиевом Посаде 

News.ru 1 час назад
В Сергиевом Посаде загорелись торговые ряды
Фото: globallookpress.com
В Сергиевом Посаде загорелись торговые ряды, расположенные вблизи монастыря Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
По данным News.ru, инцидент произошёл по адресу: улица Красной армии, дом 131.
Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. В настоящее время пожар полностью ликвидирован.
В результате происшествия никто не пострадал.
Ранее News.ru писал о том, что один человек получил ранение во время стрельбы на территории мужского монастыря в городе Бузулуке Оренбургской области. Предположительно, стреляли из самодельного оружия. Инцидент произошёл в Спасо-Преображенском монастыре.
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Пожары , Происшествия
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