Крупный пожар произошёл вблизи монастыря в Сергиевом Посаде

В Сергиевом Посаде загорелись торговые ряды, расположенные вблизи монастыря Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

По данным News.ru, инцидент произошёл по адресу: улица Красной армии, дом 131.

Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. В настоящее время пожар полностью ликвидирован.

В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее News.ru писал о том, что один человек получил ранение во время стрельбы на территории мужского монастыря в городе Бузулуке Оренбургской области. Предположительно, стреляли из самодельного оружия. Инцидент произошёл в Спасо-Преображенском монастыре.