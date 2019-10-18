Полиция оцепила место пожара под Красноярском

Полиция оцепила место пожара на железнодорожной станции Мана в Красноярском крае , горят несколько вагонов и штабелей леса.

«Полиция оцепила место тушения. ГИБДД контролирует движение транспорта на местной трассе», — цитирует РИА Новости главу пресс-службы регионального главка МВД Владимира Юрченко.

Он добавил, что на месте пожара работает следственно-оперативная группа полиции, ещё одна прибудет в ближайшее время.