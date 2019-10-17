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В Челябинске произошла утечка опасного вещества 

Uralpress.Ru 1 час назад
В Челябинске произошла утечка опасного вещества
Фото: Uralpress.Ru
Течь дизельного топлива (сто капель в минуту) из 60-тонной цистерны на станции Челябинск-Главный в Советском районе была обнаружена в час ночи. Ее обнаружили обходчики при осмотре грузового состава.
Как сообщает управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска, о случившемся были незамедлительно оповещены экстренные и оперативные службы города. На место выезжали работники Южно-Уральской железной дороги, пожарный поезд станции Челябинск-Главный, сотрудники МЧС и бригада скорой медицинской помощи.
Цистерну отбуксировали в технический тупик. В 2 часа 45 минут течь была устранена, цистерна — направлена по маршруту следования. На движение поездов случившееся не повлияло. В результате происшествия никто не пострадал.
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Пожары , МЧС , Челябинск
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