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В Сирии и Ливане вспыхнули мощные лесные пожары 

РИА Новости + ещё 1 3 часа назад
В Ливане и Сирии бушуют лесные пожары
Фото: Федеральная Авиалесоохрана
Власти Ливана и Сирии вторые сутки борются с сильными лесными пожарами, ситуация обострилась в связи с погодными условиями — жарой и усилением ветра, передают во вторник арабские СМИ.
В Ливане огнем охвачены горные леса в районе Мешреф (к югу от столицы Бейрута) и ряде других приморских деревень, сообщает ливанский новостной портал Naharnet.
"За несколько десятков лет в Ливане не происходило подобного", — цитирует портал главу сил гражданской обороны страны генерала Раймона Хаттара. В ночь на вторник из некоторых пострадавших районов были эвакуированы жители, сообщила гражданская оборона.
К утру вторника к борьбе с огнем в Ливане подключился Кипр, заявила глава МВД Ливана Райя аль-Хасан. Кипр ведет тушение пожаров с воздуха, сбрасывая воду на очаги возгорания в районе Мешреф, сообщает портал.
Еще один сильный пожар вспыхнул утром во вторник в районе Метн, расположенном в 15 километрах от Бейрута. К тушению подключились военные вертолеты и силы гражданской обороны.
В Сирии основные очаги возгорания зарегистрированы в понедельник в трех провинциях северо-западной части страны — Хомсе, Тартусе и Латакии. Для оказания помощи в тушении туда переброшены пожарные бригады из южных провинций, сообщает гостелеканал Ikhbariya. Только в провинции Тартус зарегистрировано 55 очагов возгорания, все они находятся в удалении от жилых районов, передает телеканал со ссылкой на губернатора провинции. "Большая часть пожаров потушена, мы боремся с оставшимися", — заявил губернатор.
Причиной сильных пожаров, как и в соседнем Ливане, стали "погодные условия, в том числе сильный ветер", уточнил он. Температура в Бейруте в понедельник превысила рекордные для октября 35 градусов, в Сирии термометры показывают выше 30 градусов.
В провинции Хомс "большинство пожаров локализовано на 80% усилиями служб гражданской обороны и пожарных", передает агентство SANA со ссылкой на губернатора провинции. Местная администрация обещает полностью справиться с пожарами в течение ближайших часов.
В провинции Латакия пожарные борются сразу с несколькими очагами возгорания в окрестностях административного центра провинции — города Латакия, передает телеканал. К утру вторника удалось полностью справиться с огнем в порядка десяти районах, говорится в полученном РИА Новости сообщении пресс-службы кабинета министров.
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Пожары , Ближний Восток , В мире , Происшествия , МВД , РИА Новости , ИА SANA , Бейрут , Кипр , Ливан , Сирия
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