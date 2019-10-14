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Появились сообщения о вспышке сибирской язвы в Дагестане 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 7 1 час назад
Появились сообщения о вспышке сибирской язвы в Дагестане
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Эксперты пытаются установить причины заражения нескольких человек сибирской язвой в Дагестане, сообщил источник.
По предварительной информации, заболевание выявлено у нескольких человек в Новолакском районе Дагестане, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Отмечается, что болезнь могла перейти на людей в результате забоя крупного рогатого скота, число заразившихся устанавливается.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
В сентябре секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что на юге России существует риск распространения сибирской язвы из-за не отвечающих нормам скотомогильников.
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Пожары , Николай Патрушев , Интерфакс , Республика Дагестан
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