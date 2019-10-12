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Пятеро погибли на пожаре в Бурятии 

News.ru + ещё 8 2 часа назад
Пятеро погибли на пожаре в Бурятии
Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look
Квартира в пятиэтажке в бурятском посёлке Саган-Мур вспыхнула в ночь на 12 октября, в огне погибли двое детей и трое взрослых.
Не дожидаясь приезда пожарных, из здания эвакуировались 22 человека. На месте происшествия работают психологи МЧС, также прибыл начальник ГУ МЧС по Бурятии Александр Марков и сотрудники следственных органов. По предварительной версии, причиной трагедии стала неисправность электрооборудования, сообщает управление МЧС региона.
Как писал News.ru ранее, МЧС России обобщило данные о причинах пожаров, произошедших в жилом фонде России за период с 2015 по 2018 год, а также за 8 месяцев 2019 года. Чаще всего причинами возгораний становится нарушение правил обращения с электрооборудованием и неосторожное обращение с огнём — по 40% приходится на каждую из причин. На втором месте с более чем 10% — нарушение правил эксплуатации печей, и на третьем — ошибки с установкой и использованием газового оборудования.
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Комментарии
Пожары , Происшествия , Александр Марков , МЧС , Республика Бурятия
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