Пятеро погибли на пожаре в Бурятии

Квартира в пятиэтажке в бурятском посёлке Саган-Мур вспыхнула в ночь на 12 октября, в огне погибли двое детей и трое взрослых.

Не дожидаясь приезда пожарных, из здания эвакуировались 22 человека. На месте происшествия работают психологи МЧС , также прибыл начальник ГУ МЧС по Бурятии Александр Марков и сотрудники следственных органов. По предварительной версии, причиной трагедии стала неисправность электрооборудования, сообщает управление МЧС региона.

Как писал News.ru ранее, МЧС России обобщило данные о причинах пожаров, произошедших в жилом фонде России за период с 2015 по 2018 год, а также за 8 месяцев 2019 года. Чаще всего причинами возгораний становится нарушение правил обращения с электрооборудованием и неосторожное обращение с огнём — по 40% приходится на каждую из причин. На втором месте с более чем 10% — нарушение правил эксплуатации печей, и на третьем — ошибки с установкой и использованием газового оборудования.