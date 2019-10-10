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В Томской области три человека погибли при пожаре в бане 

ТАСС + ещё 2 3 часа назад
В Томской области три человека погибли при пожаре в бане
Фото: РИА Новости
Три человека погибли в среду вечером при пожаре в бане в селе Беляй на юге Томской области. Личности погибших устанавливаются. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.
Информация о пожаре поступила в ведомство в 22:48 (18:48 мск).
"На момент прибытия первого подразделения горело внутри бани, из-под крыши и оконного проема вырывался огонь, дверь была закрыта изнутри. В бане пожарными были обнаружены три обгоревших тела. Личности погибших устанавливаются", — говорится в сообщении.
Пожар удалось потушить к 23:00. Его площадь составила 10,5 кв. м. В ликвидации возгорания участвовали пять человек и две единицы техники.
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Пожары , Происшествия , Томская Область
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