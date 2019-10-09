Взрыв трубы и фонтан огня в Петербурге попали на видео

К настоящему моменту возгорание удалось потушить. В результате инцидента в ближайших домах из окон были выбиты стекла.

В центре Санкт-Петербурга из-под земли забила огненная струя: там взорвалась газовая труба. Инцидент произошел на углу улиц Моисеенко и Мытнинской в 00:33.

В результате инцидента в ближайших домах из окон были выбиты стекла. Сам огонь поднялся до второго этажа пятиэтажки.

Кадры с места происшествия опубликованы в социальной сети «Вконтакте». На них видно, как из-под асфальта в воздух бьет огненная струя.

На место ЧП прибыли сотрудники МЧС . Спасатели эвакуировали из здания 18 человек. К настоящему моменту возгорание удалось потушить.

«В 01:34 «Петербурггаз» установили хомут на магистраль, работы окончены. Сведения о пострадавших не поступали», — говорится в сообщении на сайте МЧС РФ.

К ликвидации пожара были привлечены семь единиц техники и 40 человек личного состава.