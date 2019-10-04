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В Петербурге горит склад на площади 3900 квадратных метров 

RT на русском + ещё 7 3 часа назад
В Петербурге горит огромный склад
Фото: ТАСС
В Колпинском районе Санкт-Петербурга горит склад на площади 3,9 тыс. квадратных метров.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.
«На момент прибытия первого пожарного подразделения, наблюдалось открытое горение… Горение складского здания на всей площади 3,9 тыс. кв. м», — указали в ведомстве.
Как отмечает МЧС, в 06:17 ранг пожара был повышен до №3.
Ранее в Одинцове произошёл пожар на складе на территории мебельной фабрики.
11 июля URA.RU сообщало, что в районе центрального рынка Перми произошёл крупный пожар.
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Пожары , МЧС , Санкт-Петербург
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