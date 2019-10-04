В Петербурге горит огромный склад

В Петербурге горит склад на площади 3900 квадратных метров

В Колпинском районе Санкт-Петербурга горит склад на площади 3,9 тыс. квадратных метров.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

«На момент прибытия первого пожарного подразделения, наблюдалось открытое горение… Горение складского здания на всей площади 3,9 тыс. кв. м», — указали в ведомстве.

Как отмечает МЧС , в 06:17 ранг пожара был повышен до №3.

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