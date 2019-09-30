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СМИ: в Бразилии произошел пожар на НПЗ Revap 

ТАСС + ещё 1 38 минут назад
В Бразилии произошел пожар на НПЗ Revap
Фото: Twitter
Крупный пожар произошел в воскресенье на третьем по величине бразильском НПЗ Revap в Сан-Жозе-дус-Кампус, штат Сан-Паулу на юго-востоке страны. Об этом со ссылкой на государственную нефтегазовую компанию Petrobras сообщила газета Folha de S.Paulo.
Как уточняется, около 15:30 по местному времени (21:30 мск) было зафиксировано возгорание одного из резервуаров с продуктами нефтепереработки. Высокие клубы черного дыма были видны в соседних населенных пунктах. Помимо собственных пожарных расчетов НПЗ в борьбе с пламенем задействованы 29 членов местных бригад спасателей и 12 автомобилей пожарной охраны. По состоянию на 22:00 по местному времени (04:00 мск) пожар потушен не был.
Информации о причинах возгорания, жертвах и пострадавших нет. По предварительным данным, произошла утечка содержимого резервуара. По факту инцидента будет проведено внутреннее расследование, сообщила Petrobras.
Введенный в эксплуатацию в 1980 году НПЗ Revap ежедневно перерабатывает до 252 тыс. баррелей нефти, обеспечивая потребности 14% национального рынка нефтепродуктов. Предприятие полностью обеспечивает авиационным керосином крупнейший международный аэропорт страны "Гуарульос" в Сан-Паулу.
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Комментарии
Пожары , Происшествия , Бразилия
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