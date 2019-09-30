СМИ: в Бразилии произошел пожар на НПЗ Revap

Крупный пожар произошел в воскресенье на третьем по величине бразильском НПЗ Revap в Сан-Жозе-дус-Кампус, штат Сан-Паулу на юго-востоке страны. Об этом со ссылкой на государственную нефтегазовую компанию Petrobras сообщила газета Folha de S.Paulo.

INcêndio na região da Refinaria Henrique Lage (Revap) da Petrobras em São José dos Campos, no interior de São Paulo. O Corpo de Bombeiros e a estatal ainda não tem informações.

Sete viaturas do Corpo de Bombeiros combatem agora a um incêndio na REVAP. pic.twitter.com/z84f7h7BNH— Canal Net TV (@canalnettv811) 29 сентября 2019 г. Как уточняется, около 15:30 по местному времени (21:30 мск) было зафиксировано возгорание одного из резервуаров с продуктами нефтепереработки. Высокие клубы черного дыма были видны в соседних населенных пунктах. Помимо собственных пожарных расчетов НПЗ в борьбе с пламенем задействованы 29 членов местных бригад спасателей и 12 автомобилей пожарной охраны. По состоянию на 22:00 по местному времени (04:00 мск) пожар потушен не был.

Информации о причинах возгорания, жертвах и пострадавших нет. По предварительным данным, произошла утечка содержимого резервуара. По факту инцидента будет проведено внутреннее расследование, сообщила Petrobras.

Введенный в эксплуатацию в 1980 году НПЗ Revap ежедневно перерабатывает до 252 тыс. баррелей нефти, обеспечивая потребности 14% национального рынка нефтепродуктов. Предприятие полностью обеспечивает авиационным керосином крупнейший международный аэропорт страны "Гуарульос" в Сан-Паулу.