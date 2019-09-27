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Авиалесоохрана объявила о начале нового этапа лесных пожаров в России 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
В России начался новый этап лесных пожаров
Фото: РИА Новости
Глава Федерального бюджетного учреждения «Авиалесоохрана» Виталий Акбердин заявил, что России начался третий этап лесных пожаров.
Как сообщает РИА Новости, он указал, что новые возгорания возникают из-за самовольного осеннего пала травы.
По его словам, за прошедшие сутки на территории России с помощью спутников было зафиксировано много термоточек, которые могут быть очагами пожаров. Их площадь составила около 3,5 тыс. га.
«В основном они на землях иных категорий, вот вам третий этап. Третий этап сейчас начался, это опять палы сухой травянистой растительности. Естественно, лесопожарные службы в полной боевой готовности», — сказал Акбердин.
Вместе с этим он уточнил, что первый этап лесных пожаров провоцируют поджоги травы весной, второй этап — летние пожары, возникшие из-за поджогов, при разведении костров на отдыхе.
Ранее Акбердин в беседе с НСН рассказал о причине лесных пожаров в Сибири.
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Пожары , Происшествия
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