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Во французском городе Руане закрыли школы из-за взрыва и пожара на химическом заводе 

RTVI 1 час назад
Во французском городе Руане закрыли школы из-за взрыва и пожара на химическом заводе
Фото: RTVI
По последним данным, жертв нет. Пожар тушат больше 200 пожарных. Кроме того, власти оцепили 500-метровую зону вокруг химзавода.
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Exactly 6 hours after fire start!
Публикация от GG (@gg.2956)
26 Сен 2019 в 1:11 PDT По словам префекта департамента Приморская Сена Пьера-Андре Дюрана, дым от пожара на заводе не токсичен. В то же время он порекомендовал жителям окрестностей не выходить из домов без необходимости.
VIDÉO: les bruits impressionnants des explosions alors qu’un incendie est en cours dans l’usine Seveso Lubrizol à Rouen. Pas de victimes mais un énorme panache de fumée noire pic.twitter.com/RwVEPsgwJn
— France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure) (@fbleuhnormandie) September 26, 2019
Сейчас школы и другие учебные заведения закрыты в 13 районах города. Кроме того, власти перекрыли дороги в Руане, включая шоссе А150, которое проходит рядом с Lubrizol.
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Des explosions et un gigantesque incendie dans l'usine Lubrizol de Rouen, classée Seveso. La préfecture demande à la population de se confiner par mesure de sécurité, les établissements scolaires sont fermés aujourd'hui. Les pompiers ne parviennent pas à maîtriser le feu, des renforts d'autres départements seront engagés. L’incendie n’est toujours pas maitrisé ce matin. #breakingnews #rouen #lubrizol #seveso #incendie #france #population #pompier #info #news #explosion #usine #établissement #securite #choc #attention #gaz Публикация от SECRET MAG (@secretmagoff)
26 Сен 2019 в 12:47 PDT Завод загорелся около 3 часов утра по местному времени, после чего произошло несколько взрывов. По словам администрации Lubrizol, пожар начался на складе, где хранились упакованные смазочные материалы.
Химзавод попадает под действие директивы Евросоюза «Севезо». Ее приняли после аварии на химическом заводе в итальянском городе Севезо 1976 года, когда в воздух попало смертельное количество газа диоксина. Документ регулирует порядок обращения с опасными веществами.
В январе 2013 года на заводе Lubrizol произошла утечка нетоксичного газа меркаптана. Тогда запах этого сернистого соединения дошел до Великобритании.
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Пожары , ЕС , Руан
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