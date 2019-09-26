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Пожар в Измайловском кремле: 9 пострадавших 

Рамблер + ещё 1 24 минуты назад
Пожар произошел под хостелом «Петр I» на территории Измайловского кремля в Москве. Пострадали не менее четырех его постояльцев.
Утром в пресс-службе столичного управления МЧС сообщили о возникновении ночью и ликвидации в 3:38 возгорания в отдельно стоящем административном здании по адресу Измайловское шоссе, дом 73ж. Площадь пожара составила около восьми квадратных метров. Также в ведомстве сообщили о спасении 15 человек, их передаче медикам для осмотра и наличии, но не числе пострадавших.
Собеседник в экстренных службах рассказал ТАСС, что возгорание возникло на первом этаже здания на территории Измайловского кремля, на его верхних этажах находится хостел, а пострадавших четверо.
По данным РИА Новости, хостел называется «Петр I». Согласно сведениям РЕН ТВ, из здания были эвакуированы 100 человек, а пострадали в результате пожара девять. Все они отравились продуктами горения и были доставлены в больницу. Одна из пострадавших впала в кому.
Комментарии
Пожары , Видео , Происшествия , МЧС , ИТАР-ТАСС , Москва
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