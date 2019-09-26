Хостел горит в Москве 

В Москве на Измайловское шоссе загорелось здание. Об этом говорится на сайте столичного ГУ МЧС России.
Сигнал о возгорании по адресу Измайловское шоссе,73ж поступил ночью 26 сентября. Пожарные оперативно прибыли на место и зафиксировали огонь на общей площади около 8 кв. м.
Пожарные спасли 15 человек из горящего здания и ликвидировали огонь.
По данным МЧС, в результате случившегося пострадали люди. Точное число получивших травмы и ранения не уточняется.
По сведениям из открытых источников, в этом месте расположен хостел "Петр I".
Ранее сообщалось, что в Москве горит каток в парке "Фили".