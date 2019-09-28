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Авиалесоохрана сообщила об уменьшении площади лесных пожаров за сутки 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Лесные пожары в России сходят на нет
Фото: РИА Новости
Площадь пожаров в России, которые активно тушат, уменьшилась за минувшие сутки со 154 до 33 гектаров, сообщила федеральная Авиалесоохрана.
Днем ранее сообщалось, что в России активно тушили 13 лесных пожаров на площади 154 гектара.
"На 00.00 мск 28 сентября на территории РФ действовало семь лесных пожаров на площади 33 гектара, по которым проводились работы по активному тушению", — говорится в сообщении.
Согласно данным ведомства, самые крупные пожары — в Забайкальском крае, там тушат 28 гектаров. В Амурской области тушат три гектара леса, а в Республике Алтай — два гектара.
При этом, по информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки было ликвидировано 12 лесных пожаров на площади 358 гектаров.
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