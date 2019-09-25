Пожар на российском траулере в Тромсё локализован

Пожар на российском траулере в Тромсё локализовали

Пожар на траулере "Бухта Наездник" Мурманского тралового флота в норвежском порту Тромсё локализован, экипаж временно размещен на территории Университетского госпиталя. Об этом сообщили ТАСС в среду в генконсульстве РФ в Киркенесе.

"По данным спасательной службы Тромсё, в настоящее время пожар локализован, однако очаги возгорания и сильное задымление сохраняются. Никто из российских моряков не пострадал, экипаж временно размещен на территории Университетского госпиталя Северной Норвегии. Норвежцы заверили, что в случае возможных жалоб на самочувствие им будет оказана необходимая медицинская помощь", — сказали там.

Также, сообщило генконсульство со ссылкой на спасателей, "если траулер в результате пожара окажется непригодным к проживанию на нем моряков, вопрос об их дальнейшем размещении в Тромсё будет решаться местным судовым агентом (компания Holm Agency), российским судовладельцем и норвежскими муниципальными властями".

Ранее в компании-судовладельце сообщили, что пожар возник на палубе траулера, но перекинулся и на жилые помещения. По предварительным данным, на палубе проводили сварочные работы. Загоревшийся траулер стоял в ремонте. С борта были эвакуированы все 29 членов экипажа.

Как сообщал норвежский телеканал Эн-эр-ко со ссылкой на полицию губернии Тромсё, на борту судна горит гидравлическое масло. По данным полиции, после эвакуации 12 членов экипажа были направлены в медицинские учреждения для обследования по поводу попадания дыма в дыхательные пути.

По данным сайта компании-судовладельца, судно "Бухта Наездник", на котором произошло ЧП, — средний рыболовный траулер морозильный (СРТМ) типа "Стеркодер" с бортовым номером. Оно было построено в 1991 году в Норвегии. Водоизмещение 2878 тонн, длина 64 метра, полная численность экипажа 46 человек. Судно специализируется на лове пикши и трески в Северо-восточной Атлантике.