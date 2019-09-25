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Площадь лесных пожаров в России увеличилась 

360tv.ru 34 минуты назад
Площадь лесных пожаров в России увеличилась
Фото: 360tv.ru
Федеральная Авиалесохрана зафиксировала увеличение площади лесных пожаров. Сообщается, что огонь, который активно пытаются потушить, занимает до 93 гектаров. Подробности опубликовало РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что площадь лесных пожаров в зоне тушения составляла 81 гектар. За сутки огонь накрыл новые территории. По данным на полночь 25 сентября на территории России действовало 13 лесных пожаров.
В ведомстве добавили, что больше всего территорий полыхает в Красноярском крае. Там огнем охвачено около 73 гектар.
Региональные диспетчерские службы лесного хозяйства сообщили, что за минувшие сутки было потушено 12 лесных пожаров. Их суммарная площадь составила 111 гектаров.
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Пожары , РИА Новости
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