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Росгвардейцы спасли инвалида при пожаре в многоквартирном доме в Бурятии 

ТАСС + ещё 1 4 часа назад
Росгвардейцы спасли инвалида при пожаре
Фото: РИА Новости
Сотрудники Росгвардии спасли мужчину-инвалида во время пожара в многоквартирном доме в Заиграевском районе Бурятии. Об этом сообщается во вторник на сайте Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.
"Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Республике Бурятия Виктор Кобылкин и Эдуард Халудоров спасли человека с ограниченными возможностями здоровья, который не мог самостоятельно выбраться из своей квартиры во время пожара в многоквартирном доме в поселке Онохой", — говорится в сообщении.
Росгвардейцы приехали на тревожный сигнал к многоквартирному дому и увидели идущий из окна дым. В квартире они услышали зовущего на помощь мужчину, который находился на кровати в спальной комнате. "Мы взяли его за руки и понесли на выход на ощупь, так как дым стоял стеной, и даже фонарь не помогал", — приводит пресс-служба слова Кобылкина.
На улице росгвардейцы оказали пострадавшему доврачебную помощь, после чего передали его медицинским работникам. Прибывший пожарный расчет ликвидировал возгорание.
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Пожары , Происшествия , Росгвардия , Республика Бурятия
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