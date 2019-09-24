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Пожар потушили в магазине Нижневартовска 

ТАСС + ещё 10 53 минуты назад
Пожар потушили в магазине Нижневартовска
Фото: РИА Новости
Спасатели потушили пожар в здании в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра), где расположен магазин "Светофор". Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе регионального главка МЧС.
"В 17:42 (15:42 мск) пожар в магазине "Светофор" полностью ликвидирован", — сказал собеседник агентства.
По данным пресс-службы, площадь пожара составила 900 кв. м. Погибших и пострадавших нет.
Пожар возник во вторник в 09:49 мск в двухэтажном здании ангарного типа в промышленной зоне города. Люди покинули здание самостоятельно. Причиной возгорания могла стать неисправная электропроводка.
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Пожары , Катастрофы , Происшествия , Нижневартовск , Ханты-Мансийский автономный округ
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