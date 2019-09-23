НПЗ загорелся в Ленобласти

На нефтеперерабатывающем предприятии в Киришском районе Ленинградской области произошло возгорание, на место выехали пожарные подразделения, сообщили в региональном МЧС

«На место выехали пожарные подразделения. Дальнейшая информация уточняется. Предварительно, возгорание на самом заводе», — передает ТАСС сообщение МЧС.

В Киришах располагается нефтеперерабатывающий завод «Кинеф».

Напомним, 14 мая 2012 года сообщение о пожаре на заводе ООО «Кинеф» в Киришах поступило в МЧС в 20.18 мск. В центре действующей установки по вторичной переработке бензина наблюдалось открытое горение на высоте 15-20 метров, горели нефтепродукты на коммуникациях. В 21.35 мск пожар был локализован, пострадавших нет. Через час было ликвидировано открытое горение.