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Болсонару представит на ГА ООН объективные данные о пожарах в Амазонии 

РИА Новости 3 часа назад
Болсонару представит на ГА ООН объективные данные о пожарах в Амазонии
Фото: РИА Новости
Бразилия на заседании Генассамблеи ООН представит объективную информацию о ситуации с лесными пожарами в Амазонии, сообщил президент страны Жаир Болсонару, чье заявление транслировалось в Facebook.
"Я буду в Нью-Йорке в следующий вторник, я готовлю достаточно объективную речь, отличающуюся от (информации) других президентов", — сказал он.
Сильные пожары в лесах Амазонии, которые считаются "легкими планеты", продолжаются уже больше месяца, их площадь на 82% больше пройденной огнем за весь 2018 год.
Ранее Болсонару вступил в заочную полемику с президентом Франции Эммануэлем Макроном, обвинив его в "колониальной ментальности" и преследовании личных политических целей. Поводом послужило предложение президента Франции обсудить ситуацию с пожарами в Амазонии на саммите G7. После этого Макрон обвинил Болсонару в невыполнении обязательств по климату и выступил против соглашения о свободной торговле между ЕС и южноамериканским блоком Меркосур.
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Пожары , Эммануэль Макрон , Генассамблея ООН , ЕС , ООН , Бразилия , Нью-Йорк
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