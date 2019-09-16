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Прокурор Лесосибирска погиб на пожаре в Красноярске 

News.ru + ещё 6 1 час назад
Прокурор Лесосибирска погиб на пожаре в Красноярске
Фото: krasprok.ru
Источник в правоохранительных органах раскрыл личности жертв пожара, произошедшего 15 сентября в Красноярске.
По словам человека, знакомого с материалами возбуждённого по факту пожара уголовного дела, огонь унёс жизни прокурора города Лесосибирска 35-летнего Василия Федорцова, членов его семьи и семьи его сестры, передаёт ТАСС.
Как писал News.ru ранее, четверо взрослых и четверо детей погибли на пожаре в Красноярске. Их тела обнаружили при разборе сгоревших конструкций. Пожар произошёл в пятиэтажном доме по ул. Гусарова в квартире на третьем этаже. Прибывшие пожарные увидели вырывающееся из окна пламя.
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Пожары , Происшествия , МВД , ИТАР-ТАСС , Красноярск , Лесосибирск
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