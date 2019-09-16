Прокурор Лесосибирска погиб на пожаре в Красноярске

По словам человека, знакомого с материалами возбуждённого по факту пожара уголовного дела, огонь унёс жизни прокурора города Лесосибирска 35-летнего Василия Федорцова, членов его семьи и семьи его сестры, передаёт ТАСС.

Как писал News.ru ранее, четверо взрослых и четверо детей погибли на пожаре в Красноярске. Их тела обнаружили при разборе сгоревших конструкций. Пожар произошёл в пятиэтажном доме по ул. Гусарова в квартире на третьем этаже. Прибывшие пожарные увидели вырывающееся из окна пламя.