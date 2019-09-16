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Пожар в Красноярске унес жизни 8 человек 

Вести.Ru + ещё 16 47 минут назад
Пожар в Красноярске унес жизни 8 человек
Фото: РИА Новости
В результате пожара, вспыхнувшего в жилом доме в Красноярске, погибли восемь человек, в том числе, четверо детей.
По данным МЧС России, пожар в многоквартирном жилом доме на улице Гусарова возник в 22:26 по московскому времени. Первое пожарное подразделение, прибывшее на место ЧП уже через восемь минут после поступления сигнала о возгорании, обнаружило открытое пламя, вырывающееся из окна на третьем этаже.
В ходе ликвидации пожара были обнаружены тела восьми погибших, в том числе, четверых детей. Возгорание на площади 40 квадратных метров было ликвидировано в 23:36, его причины устанавливаются.
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Пожары , Происшествия , Красноярск
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