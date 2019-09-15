В Кемерово в ходе пожара в доме пострадали дети

В Рудничном районе Кемерово из-за пожара в частном жилом доме пострадали семимесячный и двухлетний мальчик. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Как стало известно, пожар случился в деревянном доме, расположенном на улице Кольская.

По имеющейся информации, возгорание было устранено хозяевами дома до приезда спасателей.

Сообщается, что мальчиков госпитализировали. В результате происшествия они получили ожоги.

По предварительной информации, причиной пожара мог стать электроприбор.

Ранее пять человек пострадали из-за пожара после взрыва самогонного аппарата в Ангарске.