Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кемерово в ходе пожара в доме пострадали дети 

Газета.Ru + ещё 2 52 минуты назад
В Кемерово в ходе пожара в доме пострадали дети
Фото: ТАСС
В Рудничном районе Кемерово из-за пожара в частном жилом доме пострадали семимесячный и двухлетний мальчик. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах города.
Как стало известно, пожар случился в деревянном доме, расположенном на улице Кольская.
По имеющейся информации, возгорание было устранено хозяевами дома до приезда спасателей.
Сообщается, что мальчиков госпитализировали. В результате происшествия они получили ожоги.
По предварительной информации, причиной пожара мог стать электроприбор.
Ранее пять человек пострадали из-за пожара после взрыва самогонного аппарата в Ангарске.
YouTube покоряет малобюджетная версия фильма о Гарри Поттере
Газета.Ru: последние новости
На месте "Зимней вишни" в Кемерово открыли "Сквер ангелов" На месте "Зимней вишни" в Кемерово открыли "Сквер ангелов" Пять человек пострадали из-за взрыва самогонного аппарата в Ангарске Пять человек пострадали из-за взрыва самогонного аппарата в Ангарске Один человек погиб, 4 пострадали из-за пожара в доме на юго-западе Москвы Один человек погиб, 4 пострадали из-за пожара в доме на юго-западе Москвы
Пожары , Происшествия , Кемерово
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киев решил «упростить жизнь» жителям Донбасса
Киев решил «упростить жизнь» жителям Донбасса14
Врач прокомментировал отключение Заворотнюк от ИТ
Врач прокомментировал отключение Заворотнюк от ИТ98
Скоро здесь может начаться третья мировая
Скоро здесь может начаться третья мировая70
Удар в сердце: Саудовская Аравия лишилась половины нефти
Удар в сердце: Саудовская Аравия лишилась половины нефти372
«Мне не хотелось, чтобы меня жалели»
«Мне не хотелось, чтобы меня жалели»6
Видео
Украина нашла «лучший ответ» России
01:00
Украина нашла «лучший ответ» России
В мире Конфликты
Новый проект Киева угрожает России
01:00
Новый проект Киева угрожает России
В мире Украина
Обнародованы причины смертельной болезни Заворотнюк
01:38
Обнародованы причины смертельной болезни Заворотнюк
Шоу-бизнес
Из-за бегства «шпиона» Смоленкова полетели головы
01:17
Из-за бегства «шпиона» Смоленкова полетели головы
Политика В мире
«Вне трэша»: Волочкова показала танец для свадьбы Собчак
01:10
«Вне трэша»: Волочкова показала танец для свадьбы Собчак
Шоу-бизнес
Удар в сердце: Саудовская Аравия лишилась половины нефти
02:59
Удар в сердце: Саудовская Аравия лишилась половины нефти
Ближний Восток В мире
Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк
00:36
Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк
Шоу-бизнес
Глава МИД Украины выступил против минских соглашений
01:19
Глава МИД Украины выступил против минских соглашений
В мире Украина
Раскрыты подробности лечения Заворотнюк
01:38
Раскрыты подробности лечения Заворотнюк
Шоу-бизнес
Дочь Кобзона рассказала, как он умирал
01:55
Дочь Кобзона рассказала, как он умирал
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение