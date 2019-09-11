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Поезд сошел с рельсов и загорелся в США 

Газета.Ru + ещё 5 19 минут назад
Поезд сошел с рельсов и загорелся в США
Фото: Pierce Co Sheriff/Twitter.com
Товарный поезд сошел с рельсов в американском штате Иллинойс, после чего загорелся. Об этом информирует New York Post со ссылкой на железнодорожную компанию Union Pacific.
Как стало известно, инцидент случился рядом с населенным пунктом Дюпо.
Cообщается, что с рельсов сошло порядка 14 вагонов. При этом один из них перевозил легковоспламеняющуюся жидкость под названием метилизобутилкетон, которая применяется как растворитель.
По имеющейся информации, полиция в связи с произошедшей катастрофой эвакуировала сотрудников и учеников близлежащих школ.
Согласно предварительным сведениям, пострадавших в результате ЧП пока нет.
На данный момент причины инцидента выясняются.
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Пожары , В мире , Происшествия , США
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