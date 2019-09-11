Поезд сошел с рельсов и загорелся в США

Товарный поезд сошел с рельсов в американском штате Иллинойс, после чего загорелся. Об этом информирует New York Post со ссылкой на железнодорожную компанию Union Pacific.

Как стало известно, инцидент случился рядом с населенным пунктом Дюпо.

Cообщается, что с рельсов сошло порядка 14 вагонов. При этом один из них перевозил легковоспламеняющуюся жидкость под названием метилизобутилкетон, которая применяется как растворитель.

По имеющейся информации, полиция в связи с произошедшей катастрофой эвакуировала сотрудников и учеников близлежащих школ.

Согласно предварительным сведениям, пострадавших в результате ЧП пока нет.

На данный момент причины инцидента выясняются.