Целая деревня сгорела на Таманском полуострове

В районе введен режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы возникновения пожаров.

На Таманском полуострове в Краснодарском крае из-за степного пожара сгорели шесть жилых домов, на территории поселения введен режим ЧС.

Пожар произошел на молочно-товарной ферме в совхозе Южный. С полей неподалеку огонь быстро перекинулся на ферму, жилые дома и строящиеся здания. Пока на место ехали пожарные, люди своими силами пытались потушить пожар, однако сильный ветер практически не давал возможности подобраться близко к огню. Шесть домов полностью выгорели, при этом не удалось спасти ни имущество, ни документы.

Жертв удалось избежать, однако вместе с тем жилья лишились 39 человек. Из них 26 сейчас временно находятся в гостинице, остальные остановились у родственников, пишет сайт «Комсомольской правды». Жители соседних поселений оказывают пострадавших гуманитарную помощь, в том числе помогают с едой и одеждой.

«Администрацией Темрюкского района создана комиссия по определению ущерба, нанесенного пожаром», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Темрюкского района.

В районе пожара введен режим чрезвычайной ситуации, людям уже начали оказывать помощь по восстановлению документов.

ГУ МЧС по региону напоминают, что в ближайшие дни на Кубани сохранится угроза возникновения пожаров, также ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду. Людей призывают быть бдительными, категорически воспрещается любое использование открытого огня.

Спасатели также призывают людей не плавать на катамаранах и матрасах. Рекомендуется также плотно закрывать окна и убирать с балконов предметы, которые могут выпасть наружу, держаться подальше от деревьев, рекламных щитов, линий электропередачи и дорожных знаков.