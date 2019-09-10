Площадь лесных пожаров в России сократилась

В федеральной Авиалесоохране рассказали об уменьшении площади лесных пожаров в Сибири. Об этом сообщает РИА "Новости".

Уточняется, что площадь лесных пожаров за минувшие сутки уменьшилась до 183 гектаров. Были ликвидированы 0 лесных пожаров на площади 299 гектаров.

"На 00.00 мск 10 сентября на территории Российской Федерации действовало восемь лесных пожаров на площади 183 гектара", — отмечается в сообщении.

Наибольшие очаги лесных пожаров зафиксированы на территории Якутии и в Иркутской области. Там площадь пожаров достигает 120 гектаров и 35 гектаров соответственно.

Ранее сообщалось, что новые лесные пожары ожидаются осенью в России.