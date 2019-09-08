Площадь лесных пожаров в России уменьшилась

В российских лесах за последние 24 часа уменьшилась площадь пожаров на 52 га. Об этом сообщаетРИА "Новости" со ссылкой на "Авиалесоохрану".

По данным на 00.00 8 сентября, на территории страны зафиксированы 14 пожаров в лесах. Их общая площадь составляет 438 га, а днем ранее — 490 га.

Отмечается, что за день пожарные смогли потушить 10 лесных пожаров.

В настоящее время режим ЧС продолжает действовать на территории Красноярского края и в одном районе Якутии.

Ранее сообщалось, что новые лесные пожары ожидаются осенью в России.