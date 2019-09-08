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Площадь лесных пожаров в России уменьшилась 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Площадь лесных пожаров в России уменьшилась
Фото: ТАСС
В российских лесах за последние 24 часа уменьшилась площадь пожаров на 52 га. Об этом сообщаетРИА "Новости" со ссылкой на "Авиалесоохрану".
По данным на 00.00 8 сентября, на территории страны зафиксированы 14 пожаров в лесах. Их общая площадь составляет 438 га, а днем ранее — 490 га.
Отмечается, что за день пожарные смогли потушить 10 лесных пожаров.
В настоящее время режим ЧС продолжает действовать на территории Красноярского края и в одном районе Якутии.
Ранее сообщалось, что новые лесные пожары ожидаются осенью в России.
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Пожары , Происшествия , РИА Новости
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