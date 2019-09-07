При пожаре на судне в США могла погибнуть россиянка

При пожаре на судне в Калифорнии погибла, предположительно, уроженка России

Уроженка России Юлия Крашенная, предположительно, погибла во время пожара на борту туристического судна для дайверов в Калифорнии в США

Ее имя озвучили в списке погибших. Девушка работала менеджером в компании SpiralLinks, что указано и в ее профиле в социальной сети LinkedIn. Компания подтвердила ряду СМИ, что Крашенная является их сотрудницей. Фотография в профиле и ее снимки с тоже погибшим другом Дэном Гарсиа совпадают с изображением в аккаунте соцсети Facebook пользователя с тем же именем.

Из профиля в Facebook следует, что Юлия Крашенная училась в московской школе 1263 с углубленным изучением английского языка. Там же есть снимок, сделанный во время ее подводного погружения с аквалангом. По данным СМИ, пара увлекалась подводным плаванием.

Бывшая одноклассница Крашенной Анна Старовойтова, тоже изображенная с ней на школьной фотографии, подтвердила РИА Новости, что девушка в конце третьего класса уехала с родителями в США.

РИА Новости не удалось получить оперативный комментарий в посольстве РФ, полиции Санта-Барбары и у работодателя Крашенной по поводу ее гражданства.

В понедельник коммерческое судно Conception загорелось и затонуло в Калифорнии у берегов острова Санта-Крус. Двадцатидвухметровая яхта совершала трехдневную экскурсию для дайверов, на борту находились 39 человек. Судно вышло из Санта-Барбары в субботу и должно было вернуться вечером в понедельник. Пожар произошел в ночь на понедельник: пять членов экипажа спрыгнули с горящего корабля и были эвакуированы, еще 34 человека — пассажиры и один член экипажа, которые, предположительно, спали в находящемся под палубой отсеке судна, погибли.