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Спасшему сестру на пожаре школьнику из Мордовии вручили награды 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Спасшему сестру на пожаре школьнику вручили награды
Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия
Глава Мордовии Владимир Волков вручил школьнику Кириллу Кемайкину, спасшему сестру на пожаре, мяч с автографами игроков национальной сборной России по футболу, сообщает пресс-служба правительства региона.
Дом семьи Кемайкиных в селе Ардатово Дубенского района загорелся днём 28 августа. В это время в доме находились девятилетний Кирилл и его четырехлетняя сестра. Увидев пламя в коридоре, мальчик разбил стекло на кухне и вытащил через него свою сестру.
"Героизм юного спасателя решил поощрить глава Республики Мордовия Владимир Волков. 2 сентября на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, Кириллу Кемайкину вручили Благодарность главы Мордовии", — говорится в сообщении.
Также мальчик получил в подарок часы, рюкзак со школьными принадлежностями, спортивную экипировку и билеты на матч молодежных сборных команд России и Сербии. Кроме того, Волков распорядился оказать пострадавшей семье материальную помощь.
"До начала матча глава Мордовии лично встретился с юным героем, который приехал посмотреть игру сборных вместе с родителями и сестренкой. Владимир Волков пообщался с Кириллом, поблагодарил его родителей за достойное воспитание сына. Зная, что Кирилл большой поклонник футбола, глава республики вручил мальчику футбольный мяч с автографами всех игроков российской национальной сборной, фирменную футболку", — отмечается в сообщении.
Кроме того, Волков сказал, что решение жилищного вопроса, ведь семья осталась без дома, будет оперативно решен в ближайшее время.
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Комментарии
Пожары , Общество , Владимир Волков , Республика Мордовия
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