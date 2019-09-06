Площадь лесных пожаров в РФ уменьшилась за сутки

Площадь лесных пожаров в РФ в зоне активного тушения уменьшилась за сутки

Площадь природных пожаров в России , которые активно тушат, за минувшие сутки уменьшилась более чем в 20 раз, сообщает федеральная Авиалесоохрана.

Днем ранее сообщалось, что в России тушили 66 лесных пожаров на площади 29 986 гектаров.

"На 00:00 мск 6 сентября на территории Российской Федерации действовало 19 лесных пожаров на площади 1 306 гектаров, по которым проводились работы по активному тушению", — говорится в сообщении.

Согласно информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в России ликвидирован 21 лесной пожар на площади 13 112 гектаров.

Наибольшая площадь лесных пожаров, по которым ведется активное тушение, фиксируется в Красноярском крае — девять пожаров на 818 гектарах. Кроме того, в Якутии тушили четыре пожара на площади 252 гектара.